Алиев жёстко ответил ЮНЕСКО на обвинения о памятниках в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bb05716c-4bbf-11eb-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: https://ru.president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку из-за армянских памятников в Нагорном Карабахе.

Так он отреагировал на заявление гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, который 21 декабря заявил, что в организации ждут решения вопроса об отправлении миссии экспертов в Карабах.

Мы довели до мировой общественности правду о войне, о разрушенных городах, сёлах, в то время как у нас не было возможности ездить в эти села, города. Ни одна международная организация не посещала их. ЮНЕСКО, которая сегодня пытается предъявлять нам претензии в том, что мы якобы не сможем защитить здесь армянские религиозные памятники. Хотя это ложь, — цитирует президента Азербайджана РИА Новости.

Алиев поинтересовался, побывала ли хоть раз миссия ЮНЕСКО на этих землях, например в Шушинской мечети, на месте других памятников, про которые сегодня говорит, что им что-то грозит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецкой делегацией, которую возглавляет министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, армянские военные иногда нарушают режим прекращения огня, в связи с чем представители Азербайджана погибли и после военных действий.