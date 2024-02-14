Алиев заявил, при каких условиях Баку не подпишет мирный договор с Ереваном Алиев: если Ереван не нормализует законодательство, мирного договора не будет

Фото: Официальный сайт ПрезидентаАзербайджанской Республики

Ильхам Алиев

Если власти Армении не приведут в нормальный вид свое законодательство, то мирного договора не будет, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации. По его словам, подписание соглашения также будет невозможно, если Ереван не откажется от территориальных претензий к Баку.

Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет, — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что армия республики показала свою силу на поле боя. Как подчеркнул Алиев, Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны понимать, что Азербайджан «ничто не остановит».

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов ранее допустил, что Ереван и Баку могут достаточно скоро завершить переговоры по мирному договору. По его мнению, предложения азербайджанской стороны верные и оправданные. Дипломат также добавил, что Россия готова оказать максимальную поддержку Армении и Азербайджану по заключению соглашения. Как отметил Евдокимов, в дипломатическом плане у Москвы и Баку налажено хорошее взаимодействие.