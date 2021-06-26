Алиев анонсировал увеличение численности армии Азербайджана

Численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техники. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, передаёт Sputnik Азербайджан.

Глава государства 26 июня встретился во дворце «Гюлистан» в Баку с руководителями и личным составом азербайджанской армии по случаю Дня вооружённых сил.

Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться. Это вне сомнения. Вдобавок наша военная мощь увеличится. После войны были даны соответствующие поручения, подписаны новые контракты, начался процесс закупки нового вооружения, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших вооружённых сил. Могу сказать, что численность наших вооружённых сил и армии будет увеличиваться, — подчеркнул Алиев.

Он пояснил, что Баку будет наращивать военную мощь, «правильно анализируя результаты и ход Второй карабахской войны». При этом президент Азербайджана добавил, что Армения не сможет восстановить «не только свою разрушенную армию, но и свою экономическую активность, если не откажется от враждебной политики».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Карабахе уже решён и нет необходимости в переговорах по этому вопросу. Он подчеркнул, что трёхсторонняя декларация от 10 ноября является не просто соглашением о прекращения огня, в этом документе речь идёт о многих других вопросах.

Алиев сообщил, что в Баку ожидают от Еревана после армянских выборов позитивного ответа по подписанию мирного договора по Карабаху. Он подчеркнул, что власти хотят перейти к мирному сотрудничеству на Южном Кавказе. По его словам, ничего подобного в Баку никогда не слышали от Еревана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.