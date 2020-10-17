Алиев заявил о взятии Худаферинского моста в Джебраильском районе

https://static.news.ru/photo/5704f166-1144-11eb-ba83-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Худаферинский мост в Джебраильском районе перешёл под контроль азербайджанской армии.

Вооружённые силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту, — написал политик в Twitter.

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Средневековые мосты (предположительно, XII-XIII века) перекинуты через реку Аракс. Они находятся у селений Кумлак и Худаферин. Левый берег моста ранее был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана объявило о том, что военные сбили ещё один штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Армении. Боевая машина пыталась нанести удар по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении.

Армения и Азербайджан договорись о гуманитарном перемирии с полночи 18 октября. Позже в азербайджанском военном ведомстве заявили о нарушении договорённостей армянской стороной: с 00:15 по 04:00 по местному времени были обстреляны позиции ВС Азербайджана. Позже Баку сообщил, что ВС Армении обстреливают Агдамский район.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.