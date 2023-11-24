Алиев заявил о возводимых Азербайджаном с нуля городах в Карабахе Алиев: Азербайджан возводит в Карабахе девять городов и восемь поселков

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Ильхам Алиев

Азербайджан возводит в Карабахе новые города и села, заявил президент республики Ильхам Алиев на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку. По его словам, планируется восстановить 100 населенных пунктов, передает РИА Новости. В их числе девять городов и восемь поселков.

На освобожденных от оккупации территориях мы <...> возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков, — сказал Алиев.

Также он отметил, что в свои дома возвращаются вынужденные переселенцы. Он подчеркнул, что до конца 2026 года в родные места вернутся 140 тысяч человек.

Ранее Алиев заявил, что Армению нельзя назвать независимым государством, потому что ее политика не основана на воле народа. По его словам, Ереван пытается усидеть на двух стульях и «служить нескольким хозяевам».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уверен в подписании Азербайджаном мирного соглашения на основании согласованных принципов. По его мнению, эти вопросы необходимо прояснить на переговорах. На 30 ноября уже запланирована встреча представителей Азербайджана и Армении по вопросу демаркации госграницы. Переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе.