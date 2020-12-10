Алиев заявил о восстановлении справедливости в Нагорном Карабахе

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Во время военных действий в Нагорном Карабахе установилась справедливость. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом в Баку военного парада, посвящённого завершению боевых операций.

Азербайджан в 44-дневной войне положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право, — приводит слова Алиева ТАСС.

Как отметил азербайджанский лидер, его народ ждал этого дня 30 лет. По словам Алиева, Зангезурский, Гейчинский и Иреванский районы Армении являются «историческими землями Азербайджана». Речь идёт о современных армянских территориях, в число которых вошли Ереван, Севан и Сюникская область.

Алиев пояснил, что Армения начала «агрессивную политику» ещё в конце 1980-х годов и «из-за неё сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов».

10 декабря в Баку прошёл военный парад, посвящённый завершению боевых действий в Нагорном Карабахе. В торжественном мероприятии принимали участие более трёх тысяч военнослужащих, в том числе турецкой армии, а также 150 единиц техники. Были показаны новейшие ракетные установки и системы противовоздушной обороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Баку подчеркнул, что важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе сыграл подход президента России Владимира Путина, сообщал NEWS.ru.