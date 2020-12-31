Алиев заявил о создании нового коридора, соединяющего Карабах с Арменией

https://static.news.ru/photo/87559f6e-4b5a-11eb-8efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией.

При этом он заявил о необходимости передать Азербайджану город Лачин, через который проходит Лачинский коридор.

Таким образом, город Лачин остаётся посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращён нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор, — пояснил Алиев.

По его словам, на разработку маршрута и строительство выделено три года, однако завершить работы можно раньше.

После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращён нам. Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин, — подчеркнул азербайджанский лидер в своём обращении к народу.

Как писал NEWS.ru, ранее министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию трёхстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Последний, третий по счёту район — Лачинский — с 29 декабря официально перешёл под контроль Азербайджана в рамках трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. При этом Армения сохранила за собой контроль над Лачинским коридором, ширина которого составляет пять километров.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.