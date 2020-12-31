Алиев заявил о сохранении режима прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/855d4f86-4b7d-11eb-a00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецкой делегации, которую возглавляет министр обороны Турции Хулуси Акаром, передаёт РИА Новости.

В целом прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября, — сказал он.

По его словам, армянские военные иногда нарушают режим прекращения огня, в связи с чем представители Азербайджана погибли и после военных действий.

Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, всё ещё находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы, — подчеркнул он.

Политик отметил, что таким формированиям дали возможность покинуть регион. Некоторые из них так и поступили, их передали армянской стороне. Однако часть военных до сих пор остаётся в Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Как писал NEWS.ru, накануне, 29 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с руководителем кабмина Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств двух стран обсудили вопрос восстановления Нагорного Карабаха после установления режима прекращения огня в регионе.

Также политики затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной и транспортной областях.