Алиев заявил о противостоянии Азербайджана армянскому фашизму

https://static.news.ru/photo/e5ec32a0-1dc3-11eb-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что военное решение конфликта в Нагорном Карабахе должно перейти в политическую плоскость. По его мнению, Армения в конечном итоге будет вынуждена прийти к такому решению.

При этом вооружённые действия Еревана он назвал фашизмом.

Мы не только освобождаем наши земли от врага, но также противостоим армянскому фашизму, который представляет большую угрозу для региона, — написал Алиев в Twitter.

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27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, международная правозащитная организация Amnesty International признала факт использования армянскими вооружёнными силами запрещённых на международном уровне кассетных фосфорных боеприпасов. Применение заведомо неизбирательных снарядов зафиксировано в ходе обстрела города Барда.

В свою очередь Алиев назвал безрезультатными усилия международных посредников по разрешению ситуации в Нагорном Карабахе.