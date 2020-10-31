Алиев заявил о последствиях отказа от вывода войск Армении из Карабаха

https://static.news.ru/photo/c69b9732-1c2f-11eb-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод войск Армении из Нагорного Карабаха должен быть обеспечен путём мирных переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае — Баку «пойдёт до конца».

Мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае, мы любыми путями продолжим восстановление своей территориальной целостности и, как я уже говорил, пойдём до конца, — заявил Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку

По его словам, вывод войск Армении должен стать результатом переговоров, однако они не должны продлиться долго, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алиев считает, что власти Армении мешают мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, регулярно нарушая установленный режим перемирия.