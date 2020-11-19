Алиев заявил о переходе Агдамского района под контроль Азербайджана

https://static.news.ru/photo/0a3787b6-2b09-11eb-92c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia

Агдамский район перешёл под контроль Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он поздравил соотечественников с освобождением района и обратился к агдамцам. Алиев подчеркнул, что они теперь могут вернуться домой.

Дорогие соотечественники, поздравляю вас с освобождением Агдамского района. От всего сердца поздравляю агдамцев. Вы больше не переселенцы, вы вернётесь на землю своих предков, — сказал Алиев в эфире государственного телевидения AzTV.

О вступлении подразделений азербайджанской армии в Агдамский район сообщило Министерство обороны страны. Отмечается, что вход войск осуществлён в соответствии с трёхсторонним соглашением, подписанным Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее NEWS.ru писал, что российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с военнослужащими Азербайджана. Они следовали из города Шуша в Физулинский район.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.