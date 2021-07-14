Алиев заявил о неготовности Армении к миру с Азербайджаном

Армения не готова подписывать мирный договор с Азербайджаном. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сославшись на информацию, поступающую по неофициальным каналам. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, но от Армении нет официальной реакции по данному вопросу.

По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них, — подчеркнул азербайджанский лидер.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Алиев заявил, что потери Армении в ходе второй карабахской войны в два-три раза превышают потери азербайджанской стороны.