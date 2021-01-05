Алиев заявил о намерении построить в Карабахе два международных аэропорта

https://static.news.ru/photo/3bbaabe8-50d8-11eb-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Азербайджана планируют построить на территории Нагорного Карабаха два международных аэропорта, заявил президент страны Ильхам Алиев.

По моему поручению ведётся поиск площадки для строительства современного международного аэропорта в Лачинском или Кельбаджарском районах. Правда, рельеф там очень сложный и почти вся территория гористая. Найти там подходящее место сложно, но сейчас ведутся исследования, — приводит слова Алиева «Интерфакс-Азербайджан».

Ещё один аэропорт для международного сообщения будет сооружён в районе города Физули.

Мною было дано поручение, строительство начнётся в ближайшее время, — напомнил президент.

По словам Алиева, строительство международных аэропортов положительно скажется на развитии региона. Это должно дать толчок для развития внутреннего и международного туризма в Нагорном Карабахе в будущем, уверен он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алиев поручил построить международный аэропорт в Физули. Также азербайджанский лидер заявил о намерении преобразить разрушенную территорию Нагорного Карабаха и превратить её в «настоящий рай». Алиев 3 января подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха, предусматривающий финансирование мероприятий по «восстановлению освобождённых территорий».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.