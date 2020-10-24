Алиев заявил о готовности согласовать прекращение огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/cc241924-1692-11eb-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и выступает за начало переговоров, заявил президент страны Ильхам Алиев.

При этом он отметил, что решение конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности Азербайджана.

Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнём субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев также обвинил Армению в том, что её власти занимаются «имитацией участия» в переговорах по урегулированию конфликта, передаёт Fox News.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев сообщил, что Баку не начинал новую войну в Нагорном Карабахе, а только дал ответ и делает это в соответствии с Уставом ООН, который обеспечивает право каждой страны на самооборону.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.