Алиев заявил, что вбил «последний гвоздь в гроб армянских сепаратистов»

Фото: Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

Голос, отданный на внеочередных президентских выборах в Ханкенди, стал «последним гвоздем в гроб армянских сепаратистов», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии инаугурации. Трансляцию вел телеканал Baku TV. Он отметил, что у Баку нет притязаний на территорию Армении, однако и Ереван должен отказаться от своих претензий.

Мое голосование в Ханкенди, бюллетень, который я бросил в эту урну, был не просто бюллетенем. Это был последний гвоздь в гроб армянских сепаратистов, — сказал Алиев.

Также глава государства заявил, что если власти Армении не приведут в нормальный вид свое законодательство, то мирного договора не будет. По его словам, армия республики показала свою силу на поле боя. Он подчеркнул, что Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны понимать, что Азербайджан «ничто не остановит».

Внеочередные выборы президента состоялись в Азербайджане 7 февраля. Алиев набрал подавляющее большинство голосов — 92,1%. Российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу с победой.

Конституционный суд Азербайджана объявил Алиева президентом страны, он избран на семилетний срок. По словам председателя КС Фархада Абдуллаева, решение окончательное и обжалованию не подлежит.