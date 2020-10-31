Алиев заявил, что Ереван препятствует мирному решению конфликта

https://static.news.ru/photo/ccfbd78c-1c33-11eb-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Власти Армении мешают мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, регулярно нарушая установленный режим перемирия, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Я за этот период неоднократно говорил, что мы хотим, чтобы этот вопрос уже нашел своё решение за столом переговоров. Но Армения препятствует этому, она трижды грубо нарушила объявленное перемирие, — приводит слова азербайджанского лидера РИА Новости.

Во время переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу он подчеркнул, что после объявленного перемирия ВС Армении неоднократно наносили удары по гражданским объектам и крупным городам.

Это в очередной раз демонстрирует негуманное поведение Армении и показывает, что они не хотят мира, — заявил Алиев.

Как сообщал ранее NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод войск Армении из Нагорного Карабаха должен быть обеспечен путём мирных переговоров в кратчайшие сроки.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.