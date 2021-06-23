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Алиев заявил, что Ереван передал Баку только карту минных полей Агдама

15:04, 23 июня 2021
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса Фото: ru.president.az

Баку смог получить от Еревана лишь карту минных полей в Агдамском районе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что по другим районам Карабаха Армения отказывается передавать такие карты. Он подчеркнул, что в этих землях есть сотни тысяч мин.

С момента окончания войны около 30 наших граждан были убиты минами, более 100 человек получили ранения, — сказал Алиев на встрече с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Президент Азербайджана добавил, что сейчас ведётся интенсивный процесс разминирования и восстановления освобождённых от оккупации азербайджанских районов в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договорённостей между лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Стороны подчеркнули важный вклад Трёхсторонней рабочей группы в постконфликтное развитие региона.

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