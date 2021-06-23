Алиев заявил, что Ереван передал Баку только карту минных полей Агдама

Баку смог получить от Еревана лишь карту минных полей в Агдамском районе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что по другим районам Карабаха Армения отказывается передавать такие карты. Он подчеркнул, что в этих землях есть сотни тысяч мин.

С момента окончания войны около 30 наших граждан были убиты минами, более 100 человек получили ранения, — сказал Алиев на встрече с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Президент Азербайджана добавил, что сейчас ведётся интенсивный процесс разминирования и восстановления освобождённых от оккупации азербайджанских районов в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договорённостей между лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Стороны подчеркнули важный вклад Трёхсторонней рабочей группы в постконфликтное развитие региона.