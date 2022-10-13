Алиев заявил, что Армения заложила в Азербайджане более миллиона мин

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, что Армения заложила на территории его страны более миллиона мин. По его словам, Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира, а решение этой проблемы займет почти 30 лет, передает РИА Новости.

По предварительным данным, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более 1 млн мин. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и более $25 млрд, — сказал Алиев.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянское руководство в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений. Министр пояснил, что Ереван до сих пор не вывел свои войска с территории Азербайджана. Дипломат указал на продолжающиеся провокации со стороны Армении и напомнил про сентябрьские события, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Байрамов добавил, что действия Еревана наносят ущерб усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. Баку, по его словам, ждет от Армении реальных шагов в направлении нормализации отношений и продвижения переговорного процесса.