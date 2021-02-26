«Очередной ляп»: Алиев о применении Арменией «Искандеров» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b699b97a-7816-11eb-8c61-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Президент Азербайджана Ильхам Илиев заявил, что в ходе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе Армения не применяла ракетные комплексы «Искандер». Глава республики назвал слова премьера Армении Николы Пашиняна об этих ракетах анекдотичными.

На пресс-конференции Алиев также отметил, что в настоящее время речь о размещении иностранных военных сил на территории Азербайджана не идёт. Он также считает, что российские миротворцы успешно выполняют свою миссию в Карабахе.

Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Поэтому когда вчера было озвучено заявление, мы ещё раз поинтересовались, но нет — мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, — отметил политик.

Накануне премьер Армении назвал неэффективными российские ОТРК «Искандер». Так он ответил на слова экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в регионе.

Как заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе словами о якобы неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Он отметил, что слова Пашиняна — «абсолютная ложь». Политик напомнил, что западные эксперты постоянно обращают внимание на необходимость внести ОТРК «Искандер» в переговорный процесс по ракетам малой дальности, писал NEWS.ru.

В Минобороны России также отрицают применение «Искандеров» Арменией. По данным военного ведомства, весь запас ракет находился на складах вооружённых сил страны.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.