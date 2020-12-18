Алиев заступился за Пашиняна на заседании Совета глав СНГ

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Современную армию Армении создавал не премьер-министр республики Никол Пашинян, а её бывшие главы Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Об этом на заседании Совета глав СНГ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Та армия, которая была разгромлена во время боёв в Карабахе, армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян, — цитирует РИА Новости главу государства.

Он напомнил, что люди, пытающиеся «атаковать» Пашиняна, должны это понимать.

Алиев также подчеркнул, что теперь о конфликте в Карабахе следует говорить только в прошедшем времени, так как режим прекращения огня сохраняется и с каждым днём он будет всё прочнее.

Сам Никол Пашинян на саммите СНГ не присутствует из-за смерти отца.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что с позиций международного права Карабах является частью Азербайджана. По его словам, Москва всегда придерживалась того, что Баку должны быть возвращены семь удерживаемых Арменией районов. Главным результатом договорённостей он назвал сохранение жизней людей, остальное — второстепенно.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается в регионе полностью. За время миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение около 40 тысяч беженцев, писал NEWS.ru.