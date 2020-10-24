Алиев высказался против участия других стран в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f1b274c2-1694-11eb-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Азербайджан категорически против интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе. Нельзя допустить его расширения. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

По его словам, Армения придерживается противоположной позиции в этом вопросе. В частности, Ереван просил Россию направить своих военных в зону боевых действий. Алиев отметил, что это противоречит международному праву.

Наша позиция заключается в том, что все страны региона и мира должны воздержаться от прямого участия в конфликте, — сказал азербайджанский лидер телеканалу Fox News.

Он также выразил уверенность в возможности разрешения конфликта дипломатическим путём. При этом отметил, что это будет зависеть от воли армянской стороны.

Как писал NEWS.ru, Алиев подчёркивает, что Баку не начинал новую войну в Карабахе, а лишь ответил на агрессию, защищается в соответствии с Уставом ООН и освобождает территорию от армянской оккупации.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.