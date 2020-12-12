Алиев встретился в Баку с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/9ff8c7a4-3c6d-11eb-b001-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от США Эндрю Шофера, чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика, — сообщает пресс-служба Алиева.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана отменили военное положение в стране с 12 декабря. Режим был введён 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, военное положение было отменено с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск).

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана или Турции. По его словам, сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве без всякой «задней мысли».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.