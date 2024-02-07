Алиев с семьей проголосовал на выборах президента в Ханкенди

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева вместе с остальными членам семьи проголосовали на внеочередных выборах главы государства. Свои голоса они отдали на избирательном участке №14 избирательного округа №122 в Ханкенди в Карабахе.

Традиционно Алиев голосовал на избирательном участке в школе №6 в Баку, однако в этот раз он символически выбрал для этого Ханкенди.

7 февраля в Азербайджане стартовали внеочередные выборы президента. Они проводятся более чем на 6,5 тысячи избирательных участках, расположенных в 125 избирательных округах. Выборы главы государства начались в 08:00 по местному времени. В 2024 году участие в них принимают семь кандидатов. Согласно статистическим данным, в Азербайджане насчитывается около 6,4 млн граждан, обладающих правом голоса.

Ранее сообщалось, что около 23 тысяч человек были включены в списки избирателей в Карабахе. По словам председателя ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова, участие в голосовании примут не только жители региона, но и лица, получившие открепительные удостоверения, в том числе военнослужащие.

15 октября Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди, после чего лидер страны выступил с речью. Он также поднял государственный флаг республики на территории Сарсангского водохранилища в Карабахском регионе.