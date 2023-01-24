Алиев утвердил четыре межправительственных соглашения с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил четыре межправительственных соглашения с Россией, подписанных 17 ноября 2022 года в Баку по итогам азербайджано-российских переговоров. Они касаются сотрудничества в финансовой и логистической сфере, а также в области здравоохранения.

В частности Алиев утвердил соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами, а также о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.

Кроме того, азербайджанский лидер утвердил соглашение между Минздравами республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях, а также о совместной работе в области внедрения Международных медико-санитарных правил.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что республика вела успешное сотрудничество с Россией в течение 2022 года. Он отметил, что власти двух государств неоднократно приезжали с визитами друг к другу. Так, президент страны Ильхам Алиев совершил один официальный и несколько рабочих визитов в Россию, уточнил министр.