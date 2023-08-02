Алиев: у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Баку не имеет территориальных претензий к Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews. По его словам, это означает, что у Еревана также не должно быть территориальных претензий, если армянские власти желают добиться мира.

Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану, — сказал Алиев.

Говоря о Карабахе, президент сказал, что регион принадлежит Азербайджану и люди, проживающие там, имеют простой выбор — жить как граждане Азербайджана или уехать.

Они живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда. Это их выбор. Не потому, что мы хотим, чтобы они уехали, и не потому, что Армения обвиняет нас в организованной этнической чистке, нет. Мы предоставляем им выбор, — объяснил президент.

Ранее Алиев также заявлял, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано до конца 2023 года. Он уточнял, что подписанию мирного договора способствует признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах.