Алиев: Турция – ближайший союзник и друг Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг слухи о военной поддержке со стороны Турции для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Баку в ней не нуждается.

Алиев подчеркнул, что Турция является ближайшим союзником и другом Азербайджана. Но политической поддержки со стороны Анкары достаточно. Вместе с тем, азербайджанский лидер отрицает слухи о военной помощи.

Турция - наш ближайший союзник и друг. Мы гордимся, что такая страна является нашим партнёром. <...>Турция оказывает нам политическую поддержку, и этого достаточно. Когда Турция говорит нам, что Азербайджан не одинок, возможно, это послание тем, кто хочет вмешаться в конфликт, преследуя свои интересы, — сказал Алиев в интервью американскому изданию Fox News.

Ранее NEWS.ru приводил слова мэра азербайджанского города Гянджа Ниязи Байрамова, который рассказал о жертвах обстрелов. Ракетные атаки на город с 4 по 11 октября привели к гибели 26 человек, из которых семеро — дети.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.