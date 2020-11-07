Алиев сообщил об условии вовлечения в конфликт турецкой военной поддержки

https://static.news.ru/photo/278ece58-2269-11eb-ae12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября сообщил, при каком условии государство может рассмотреть вариант вовлечения турецкой военной мощи в конфликт в Карабахе. По словам азербайджанского лидера, к этой мере правительство будет готово прибегнуть в случае возникновения опасности для республики.

Накануне Алиев принял министра обороны и главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара. Содержание беседы политиков представители пресс-службы президента Азербайджана пообещали раскрыть позже.

На следующий день лидер сообщил, при каком условии страна рассмотрит вариант с турецкой военной поддержкой.

Азербайджан сможет рассмотреть вариант с турецкой военной поддержкой в случае возникновения угрозы стране, — цитирует Алиева РИА Новости.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха погибли 93 мирных жителя Азербайджана. Об этом 9 ноября сообщили представители Генеральной прокуратуры республики.