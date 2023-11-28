Алиев: слова помощника Блинкена нанесли ущерб отношениям Баку и Вашингтона

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Ильхам Алиев

Утверждения помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена касательно Азербайджана, озвученные им 15 ноября, нанесли ущерб двусторонним отношениям Баку и Вашингтона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает пресс-служба президента. Азербайджанская сторона назвала такие суждения предвзятыми.

Глава государства заявил, что мнения, высказанные помощником государственного секретаря США Джеймсом О’Брайеном 15 ноября 2023 года на слушаниях подкомиссии по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей, являются предвзятыми, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном, — говорится в сообщении.

Вместе с тем азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне, но теперь достигнута договоренность разрешить визит Джеймса О’Брайена в Азербайджан в декабре, указано в публикации. Алиев дал согласие при условии, что после визита будет снят запрет на поездки высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Американская сторона приняла это условие.

В администрации президента Азербайджана отметили, что Армения задержала ответ на текст мирного соглашения на 70 дней. Работа над документом велась с 11 сентября 2023 года, а результат был предоставлен лишь 21 ноября. Такая задержка еще раз показывает, что Ереван использует текст мирного договора для затягивания переговорного процесса, заявили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Ранее сообщалось, что руководитель американского дипломатического ведомства поблагодарил Алиева «за готовность к заключению прочного и представительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией». Блинкен также сообщил Алиеву, что США расширяют партнерство с Арменией, чтобы обеспечить ей «процветающее демократическое будущее».