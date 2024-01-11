Алиев: ситуацию в Карабахе помог разрешить Путин, а не Макрон

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Владимир Путин

Ситуация в Карабахе была урегулирована при посредничестве президента России Владимира Путина, а не его коллеги из Франции Эммануэля Макрона или кого-либо еще, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам 10 января. Он подчеркнул, что трехстороннее заявление Баку и Ереван также подписали совместно с Москвой, а не с Парижем.

Война была остановлена при посредничестве президента Путина, а не президента Макрона или кого-либо еще. И трехстороннее заявление было подписано между Россией, Азербайджаном и Арменией, а не Францией, Азербайджаном и Арменией, — заявил Алиев.

Отвечая на вопрос, чем обусловлено негативное отношение Франции к Азербайджану и чего хочет Париж от Баку, Алиев отметил, что и сам бы хотел знать ответ. Он напомнил, что история отношений между двумя странами начиналась многообещающе. Однако во время второй карабахской войны они обострились.

В течение этих 44 дней неоднократно, я бы даже сказал, что очень неоднократно, если можно использовать такое выражение, президент Франции звонил и выражал свое отношение к происходящему. Ну, в детали вдаваться я не буду, потому что эти разговоры носили конфиденциальный характер, но часть из того, о чем мы говорили, она уже стала достоянием общественности, — сказал президент.

Ранее стало известно, что Баку категорически не согласен с предложением Еревана о делимитации границы на основании карт 1975 года. По мнению Алиева, Армения хочет извлечь выгоду, предлагая руководствоваться этими картами. Он пояснил, что к этому периоду часть азербайджанских земель была передана Армении, что привело к сокращению территории республики.