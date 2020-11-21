Алиев: серьёзных нарушений прекращения огня в Карабахе не будет

https://static.news.ru/photo/b6fd358e-2c00-11eb-8a35-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

После введения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не последует серьёзных его нарушений, уверен президент Азербайджана Ильхам Алиев ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Я считаю, что это важный фактор стабилизации ситуации, и с момента подписания [трёхстороннего] заявления каких-либо серьёзных нарушений прекращения огня не было. И уверен, что и не будет, — подчеркнул он.

По его словам, развёртывание операции миротворцев в регионе стало важным фактором для стабилизации ситуации. В Баку поприветствовали переговоры между Россией и Турцией по созданию центра по наблюдению за прекращением огня на территории Азербайджана.

Мы приветствуем развёртывание миротворческой миссии Российской Федерации, которая работает в рабочем контакте с нашими структурами и, насколько мы знаем, с армянской стороной, — добавил он.

Слова главы государства приводит его сайт.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.