Алиев: в ООН против Азербайджана готовится очередная провокация

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Ильхам Алиев

События на Лачинской дороге стали причиной антиазербайджанской истерии, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана, пишет «Sputnik Азербайджан». По его словам, покровители Армении за границей вместе со стоящими за ней государствами развернули клеветническую кампанию против Азербайджана. Алиев добавил, что против Азербайджана в ООН готовится очередная провокация.

Сегодняшние события на Лачинской дороге стали причиной очередной антиазербайджанской истерии. <...> Против нас в ООН готовится очередная провокация. Вот уже несколько дней некоторые страны, выбранные с особым рвением, полны решимости осуществить против нас свои очередные грязные планы. Но до сих пор ничего не могут получить, возятся уже несколько дней, — сказал Алиев.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что армянская сторона сомневается в факте нахождения в Лачинском коридоре независимых азербайджанских активистов. Он убежден, что блокировка Лачинского коридора организована властями Азербайджана, поэтому версия с активистами «по меньшей мере неправдоподобна», передает «Sputnik Армения».

Минобороны РФ ранее утверждало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала единственную автотрассу, которая связывает Карабахский экономический регион Азербайджана с Арменией.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. По его словам, азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.