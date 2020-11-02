Алиев: России необходимо сохранять нейтралитет в вопросе Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/3f2d80b4-1d04-11eb-81df-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Российская сторона должна придерживаться нейтральной позиции в вопросе Нагорного Карабаха, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Во-первых, мы не нападали на Армению. Во-вторых, Россия — сопредседатель Минской группы, и она должна придерживаться нейтральной позиции, как и все сопредседатели, в соответствии с выданным им ОБСЕ мандатом, — цитирует азербайджанского лидера АзерТАдж.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны с пониманием относятся к нейтральной позиции, которую занимает Москва в карабахском конфликте.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев оценил усилия международных посредников по разрешению ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, они оказались безрезультатными.