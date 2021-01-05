Алиев: РФ воспользуется новым коридором из Нахичевани

https://static.news.ru/photo/066ac278-50d0-11eb-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Россия, Армения, Турция и Иран смогут пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее национальный лидер республики выступил с предложением создать транспортный коридор, который соединял бы Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган к этой инициативе отнеслись положительно. Открытие коридора не только запустит работу по новой транспортной артерии, но и выведет Нахичевань из блокады.

В настоящий момент в этом направлении идут конкретные работы, сказал Алиев.

Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества, — цитирует Алиева РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, Ильхам Алиев заявил, что по его распоряжению в Нагорном Карабахе будет построен международный аэропорт.