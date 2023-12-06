Алиев рассказал об ожиданиях от встречи по Карабаху с участием Евросовета Алиев: следующая встреча Армении, Азербайджана и ЕС должна быть результативной

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Следующая встреча Баку и Еревана на высоком уровне вместе с главой Евросовета в брюссельском формате должна быть нацелена на результат, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он сказал, выступая на международном форуме на тему «Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

К [этой встрече] нужно хорошо подготовиться, — заявил Алиев.

Алиев добавил, что Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии. В сегодняшнем мероприятии участвуют 60 зарубежных экспертов, представляющих 30 стран. До этого в ОБСЕ заявляли, что поддерживают переговоры о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Там выразили готовность предоставить площадку для конструктивного диалога.

В ноябре на саммите специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии в Баку Алиев рассказал, что Азербайджан возводит в Карабахе новые города и села. По его словам, планируется восстановить 100 населенных пунктов.

Также Алиев заявлял, что Армению нельзя назвать независимым государством, потому что ее политика не основана на воле народа. По его словам, Ереван пытается усидеть на двух стульях и «служить нескольким хозяевам».