Алиев рассказал о прогрессе на переговорах с Арменией Алиев отметил хорошие возможности для прогресса на переговорах с Арменией

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что имеются хорошие возможности для прогресса в переговорном процессе с Арменией. По его словам, которые приводятся по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, Азербайджан и Армения добились определенных успехов в деле определения госграницы. Кроме того, около двух лет обстановка на азербайджано-армянской границе спокойная, и не наблюдается нарушений режима прекращения огня. Трансляцию заявления вел телеканал AzTV.

Путем переговоров Азербайджану возвращены четыре села в Газахском районе, которые более 30 лет находились под оккупацией, и мы расцениваем это как позитивный факт. В то же время считаю, что есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе. Во всяком случае Азербайджан готов к этому, — отметил Алиев.

Ранее Ильхам Алиев назвал условие заключения мира с Ереваном. По его словам, соглашения не будет, если Армения не внесет изменения в свою конституцию. Президент Азербайджана уточнил, что в основном законе соседнего государства имеются территориальные претензии к республике.