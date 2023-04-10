Алиев рассказал о проблемах в работе над мирным договором с Ереваном Алиев: работа над мирным договором с Ереваном идет не так гладко

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Работа над мирным договором с Арменией идет не гладко, но Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», несмотря на прошлые конфликты «отношения между соседями должны быть нормальными».

Мы настроены на нормализацию отношений. Именно Азербайджан предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идёт не так гладко, как нам хотелось бы, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что несмотря на трудности, он уверен в возможности выйти на мирный договор, «который перевернет страницу многолетней вражды» и будет основан на нормах международного права.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 3 апреля заявил, что Ереван намерен наладить отношения с Баку и подписать мирный договор.

Позже президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Политики также коснулись ситуации в Лачинском коридоре, реализации трехсторонних заявлений Баку, Москвы и Еревана и разблокирования транспортной инфраструктуры.