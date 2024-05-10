Алиев рассказал, как проходит делимитация границы с Арменией Алиев: делимитация границы с Арменией происходит в соответствии с условиями Баку

Делимитация границы с Арменией проводится в соответствии с условиями, выдвинутыми Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он назвал это очередной победой республики, передает Sputnik Азербайджан.

Делимитация и демаркация проводятся на основе наших условий, и это наша очередная победа, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Алма-Ате заявил, что Ереван и Баку не должны ограничиваться подписанием мирного соглашения. По его словам, стороны должны «пойти еще дальше» и разблокировать транспортные коммуникации в регионе.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пограничные столбы в Тавушской области являются гарантией безопасности страны. Таким образом политик оценил процесс делимитации границы.

По словам армянского премьера, Ереван готов подписать мирный договор с Баку до ноября 2024 года. По его словам, перемирие возможно в рамках согласованных принципов. Как отметил Пашинян, в частности, речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации и осуществлении взаимной делимитации.