В МИД РФ рассказали, что позволит урегулировать отношения Баку и Еревана Замглавы МИД РФ Рябков: отношения Баку и Еревана урегулируют благодаря здравомыслию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто благодаря здравомыслию политиков в Армении и Азербайджане, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона, в отличие от Запада, ищет только «устойчивую формулу урегулирования» в конфликте между Арменией и Азербайджаном и работает по понятной для двух сторон повестке дня.

Я думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто, — сказал Рябков.

Высокопоставленный дипломат также отметил, что Россия делала и продолжит делать все возможное для минимизации гуманитарных последствий любых кризисов, в том числе связанных с гуманитарной ситуацией вокруг Карабаха.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения России и Азербайджана на высшем уровне развиваются положительно, несмотря на некоторые разногласия и последние геополитические изменения. По его словам, было много контактов между Баку и Москвой на высшем уровне, на уровне глав правительств, внешнеполитических ведомств и общественных структур. Алиев также отметил, что те небольшие шероховатости, которые наблюдались в российских СМИ в отношении Баку и в азербайджанской прессе по отношению к Москве, не имеют никакого влияния на политику двух стран.

15 июля МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.