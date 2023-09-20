Алиев рассказал Блинкену, когда Баку закончит операцию в Карабахе Алиев: операция Баку в Карабахе остановится после сдачи оружия армянскими ВС

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Антитеррористическая операция Баку в Карабахе остановится после сдачи оружия армянскими ВС, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Алиева, чьи слова приводит его администрация, Азербайджану пришлось начать антитеррористические мероприятия для предотвращения новых провокаций Армении.

Администрация президента несколько раз приглашала к диалогу представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, но они отказывались от этого <...>. Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены, — информирует администрация Алиева.

До этого отмечалось, что Блинкен призвал Алиева немедленно завершить боевые действия в Карабахе. Также Блинкен провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В разговоре с премьером, по словам главы пресс-службы Госдепа, Блинкен выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе. Он уточнил, что Вашингтон призывает Баку немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск.