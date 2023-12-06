Алиев раскрыл число пунктов в проекте мирного договора с Арменией Алиев: проект мирного договора с Арменией включает менее 20 статей

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Проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией представляет собой небольшой документ на шесть-семь страниц, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности» в Баку. По его словам, соглашение включает менее 20 статей.

Мирное соглашение — это документ максимум на шесть-семь страниц, включающий менее 20 статей. Армении при этом понадобилось целых 70 дней на то, чтобы ответить на наши комментарии [по проекту документа], — сказал он.

Алиев добавил, что Баку и Ереван пять-шесть раз обменивались комментариями по документу. По его словам, в последний раз азербайджанская сторона направляла свои комментарии 11 сентября. Глава республики выразил недовольство, что Ереван ответил на них лишь через 70 дней. Он указал, что МИД Азербайджана оценивает последние комментарии, полученные от Армении 21 ноября.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в конце ноября заявил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано в течение 15 дней, если власти Азербайджана проявят политическую волю. По его словам, стороны достигли согласия почти по всем принципиальным вопросам.

Тем временем главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств подтвердили необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей.