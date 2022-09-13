Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана

Фото: president.az

Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководителями ВС республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководителями ВС республики по вопросу вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской границе, сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе совещания представители Вооруженных сил Азербайджана выступили с докладами.

На совещании были сделаны соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены, — говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона возложила ответственность за возникшую ситуацию на Ереван. Кроме того, ВС Азербайджана доложили, что они контролируют оперативную обстановку вдоль границы между двумя странами.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.