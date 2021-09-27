Алиев обвинил Армению в нарушении трёхстороннего соглашения по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целом доволен трёхсторонним соглашением по Карабаху. По его словам, основные вопросы, отражённые в этом документе, решены. При этом Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября по вопросу открытия коридоров. Об этом азербайджанский лидер заявил в интервью агентству Anadolu.

Алиев напомнил, что в заявлении, подписанном в ночь с 9 на 10 ноября, чётко говорится, что должна быть налажена коммуникация между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, но этого не произошло.

Строительство 40-километровой дороги не представляет особой проблемы. Но, несмотря на это, Армения не даёт своего согласия. Переговоры безрезультатны. То есть Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября, — сказал президент Азербайджана.

Алиев добавил, что пока Баку проявляет терпение по этому вопросу, хотя оно также «имеет границы».

Ранее Алиев заявил, что карабахский конфликт стал частью истории. По его словам, административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет, этот вопрос решён.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.