Алиев призвал США и Францию принять новые реалии Южного Кавказа

Фото: president.az

Ильхам Алиев

США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с немецкими предпринимателями. По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс Азербайджан», Баку принял меры для восстановления справедливости в регионе, тогда как Париж и Вашингтон не сделали ничего. Алиев добавил, что Москва также не предприняла никаких шагов, однако она принимает новые реалии.

Глава республики подчеркнул, что Франция, Россия и США пытались оказать давление на Азербайджан после начала конфликта с Арменией. По его словам, в сентябре 2023 года, после возвращения Карабаха, сопредседатели Минской группы ОБСЕ снова ошиблись, однако Россия отличается от Франции и США.

Некоторые из них ошибаются до сих пор. Я имею в виду США и Францию. Я думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии, — заявил президент Азербайджана.

Алиев призывает Францию и США принять сложившиеся в регионе реалии и активно работать с Азербайджаном. Он отметил, что республика является ведущей державой Южного Кавказа.

Президент Азербайджана ранее заявил, что у республики нет каких-либо планов нападения на Армению. Таким образом он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, распространяющего информацию о возможном нападении. Алиев назвал эти заявления частью антиазербайджанской политики Франции.