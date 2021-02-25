Алиев призвал окончательно закрыть вопрос о статусе Карабаха

https://static.news.ru/photo/756116a6-7811-11eb-bae5-96000091f725_660.jpg Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о статусе Нагорного Карабаха. По его словам, этот вопрос должен быть закрыт окончательно.

Я не раз говорил об этом вопросе и не хочу повторяться. Советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом и не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки, а поднимать его — значит, служить не миру, а конфронтации, — сказал Алиев на пресс-конференции.

При этом политик подчеркнул, что Баку готов к нормализации отношении с Ереваном. Он не исключает подписания мирного договора.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глаава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога президент Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.

Как писал NEWS.ru, Ильхам Алиев оценил политический кризис в Армении. По его словам, ситуация является исключительно внутренним делом этой страны.

Вместе с тем, отметил он, события, происходящие в соседней республике, являются крайне негативными. По мнению азербайджанского лидера, это следствие того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют военные и оппозиция, привёл страну к бездне и разрухе.