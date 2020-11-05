Алиев призвал Армению уточнить позицию по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/e4418e4c-1f57-11eb-8efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения в переговорном процессе по карабахскому конфликту не выдвигает никакой конкретики.

В интервью испанскому агентству ЕFE Алиев отметил , что Ереван упоминает компромиссы, но при этом говорит «только о самоопределении».

Но самоопределение не компромисс с их стороны, — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев напомнил, что после возобновления боевых действий Баку последовательно требовал у армянской стороны график вывода вооружённых сил из Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Ереван эти призывы игнорировал.

Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад, — предположил президент Азербайджана.

Ранее азербайджанская прокуратура сообщила, что с конца сентября в Нагорном Карабахе погибли 92 мирных жителя, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.