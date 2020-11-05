Алиев призвал Армению уточнить позицию по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения в переговорном процессе по карабахскому конфликту не выдвигает никакой конкретики.
В интервью испанскому агентству ЕFE Алиев
Но самоопределение не компромисс с их стороны, — подчеркнул президент Азербайджана.
Алиев напомнил, что после возобновления боевых действий Баку последовательно требовал у армянской стороны график вывода вооружённых сил из Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Ереван эти призывы игнорировал.
Если бы Армения прислушалась к нам и повела себя логично, мы бы не оказались в нынешней ситуации. Возможно, в этом случае война закончилась бы месяц назад, — предположил президент Азербайджана.
Ранее азербайджанская прокуратура сообщила, что с конца сентября в Нагорном Карабахе погибли 92 мирных жителя, передавал NEWS.ru.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.