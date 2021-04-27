Алиев пригрозил Армении жёстким ответом на провокации

Армянские военные должны отказаться от провокаций на границе, в противном случае последует жёсткий ответ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова
Военная провокация, которая произошла недавно на азербайджано-армянской границе в Зангиланском направлении, должна быть последней. Мы проявили выдержку и не ответили на эту провокацию. Если будет ещё одна подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте, — сообщил президент Азербайджана.
Напомним, 9 ноября 2020 года президенты РФ и Азербайджана и премьер-министр Армении
При этом Азербайджан и Армения останавливались на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывался миротворческий контингент Российской Федерации.
В январе 2021 года на трёхсторонней встрече глав государств было