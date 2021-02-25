Алиев предупредил Армению о последствиях возобновления войны в Карабахе

https://static.news.ru/photo/93ce7e14-7788-11eb-92f7-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерёг Ереван от попытки вновь развязать вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе на фоне политического кризиса в Армении.

Алиев заявил, что для живущих «реваншистскими мыслями» у Баку приготовлен «кулак», передаёт РИА Новости. Президент подчеркнул, что Азербайджан не позволит ставить под угрозу жизни своих граждан, включая людей, вернувшихся в Карабах.

Война окончена. Не следует испытывать наше терпение, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана ранее отметил, что соседнее государство находится в самом глубоком политическом кризисе за его историю.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Лидер оппозиционного Движения за спасение родины Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра, сообщал NEWS.ru.