Алиев предположил, что в Армении рассчитывают на помощь стран ОДКБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в прямом эфире в интервью телеканалам страны, что армянская сторона, судя по всему, вновь хочет испытать Баку. Возможно, причина столкновений, произошедших 11 января на границе обеих стран, заключается в событиях, которые разворачиваются на пространстве СНГ. Видимо, в Ереване рассчитывают на помощь стран ОДКБ, сообщил азербайджанский новостной сайт Minval.az в Telegram-канале.

Но пусть помнят, никто нас не сможет остановить, как это было во второй карабахской войне. Единственное, что нас останавливает, — наше нежелание третьей войны, — отметил глава государства.

По его словам, именно по этой причине он отдал приказ министру обороны остановить бои на границе с Арменией. Алиев также подчеркнул, что если Ереван не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана, то и Баку не намерен признавать территориальную целостность Армении.

Алиев выразил надежду на то, что это последняя провокационная затея Еревана, иначе ответ будет аналогичным вчерашнему.

Глава Азербайджана ранее заявил, что азербайджанские военные в ходе конфликта с армянской стороной ликвидировали от шести до восьми военнослужащих.

Ранее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили о гибели троих и ранении пятерых армянских военнослужащих из-за обстрела с азербайджанской стороны.

11 января Министерство обороны Азербайджана заявило о смерти военного в результате обстрела на границе с Арменией. Противоборствующая сторона, в свою очередь, сообщила об использовании азербайджанскими военными артиллерии и БПЛА. В Баку опровергли эту информацию.

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар подтвердил готовность оказать дополнительную поддержку странам в запуске процесса по делимитации и демаркации границы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.