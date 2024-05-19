Алиев предложил поддержку Ирану после ЧП с вертолетом Раиси

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Баку готов поддержать Иран в связи с жесткой посадкой вертолета, в котором находился глава государства Ибрахим Раиси, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter (X). Иран он назвал дружественной и братской страной.

Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация, совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку, — говорится в сообщении.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, однако поиски осложняются туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта. Два вертолета благополучно достигли цели.

Агентство Mehr ранее сообщило, что президент выжил и направляется в Тебриз на автомобиле, но представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги заявил, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило информацию о том, что глава республики жив.