Алиев поздравил Путина с Днем России

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное письмо в честь Дня России, текст которого опубликован на сайте главы страны. Политик напомнил о многовековых традициях, связывающих Баку и Москву, и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве стран.

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником — Днем России. Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня, — говорится в письме.

Алиев также отметил Декларацию о союзническом взаимодействии, которая, по мнению политика, наглядно отражает дух и характер азербайджано-российских связей и определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы. Он выразил уверенность в том, что совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему укреплению отношений стран, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах для процветания стран.

Президент Азербайджана завершил письмо пожеланиями Путину крепкого здоровья и успехов, а народу России — счастья и благополучия.

Ранее Путин поздравил граждан РФ с Днем России. Глава государства в своем поздравлении подчеркнул, что патриотизм завещан жителям российского государства предками и для нынешних поколений это понятие священно.